



Звездный форвард ПСЖ не попал в заявку ЛЧ

Звездный форвард ПСЖ Мауро Икарди не попал в заявку на Лигу чемпионов.

По данным "Футбол24", тренер клуба Кристоф Гальтье представил перечень футболистов, которые примут участие в главном клубном турнире Европы.

В списке заявлены голкиперы Навас, Рико, Лавалье, Летелье, Доннарумма.

Среди защитников - Хакими, Кимпембе, Рамос, Маркиньос, Бернат, Мендеш, Мукиеле. Среди полузащитников парижан - Верратти, Руис, Данилу, Витинья, Саншеш, Солер. Нападающие - Мбаппе, Неймар, Сарабия, Месси, Экитике.

ПСЖ встретит в первом туре дома с "Ювентусом" 6 сентября. Также на групповом этапе ЛЧ парижане сразятся с "Бенфикой" и "Маккаби-Хайфа".