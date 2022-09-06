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Звездный форвард ПСЖ не попал в заявку ЛЧ
06.09.2022 01:22 Алина Груднева

Звездный форвард ПСЖ не попал в заявку ЛЧ

Звездный форвард ПСЖ Мауро Икарди не попал в заявку на Лигу чемпионов.

 
По данным "Футбол24", тренер клуба Кристоф Гальтье представил перечень футболистов, которые примут участие в главном клубном турнире Европы.
 
В списке заявлены голкиперы Навас, Рико, Лавалье, Летелье, Доннарумма.
 
Среди защитников - Хакими, Кимпембе, Рамос, Маркиньос, Бернат, Мендеш, Мукиеле. Среди полузащитников парижан - Верратти, Руис, Данилу, Витинья, Саншеш, Солер. Нападающие - Мбаппе, Неймар, Сарабия, Месси, Экитике.
 
ПСЖ встретит в первом туре дома с "Ювентусом" 6 сентября. Также на групповом этапе ЛЧ парижане сразятся с "Бенфикой" и "Маккаби-Хайфа".

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