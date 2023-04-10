



Звезда "Реала" ударил соперника из-за предполагаемой шутки о больном ребенке

Жена Федерико Вальверде Мина Бонино выступила с эмоциональным заявлением после того, как звезда мадридского "Реала", как утверждается, ударил Алекса Баэну из-за предполагаемого комментария о сложной беременности Мины.



Федерико Вальверде женат на 29-летней журналистке Мине Бонино. У пары уже есть общий сын, трехлетний Бенисио.





В субботу "Реал Мадрид" встречался с "Вильярреалом", в котором играет Баэна на стадионе "Сантьяго Бернабеу".



После матча Кубка Испании между двумя командами Баэна, как утверждается, прокомментировал опасения Мины по поводу беременности, которые она испытала ранее в этом году.



Согласно The Athletic, Вальверде столкнулся с Баеной на автостоянке после субботнего матча, прежде чем предположительно ударил его кулаком.



21-летний Баэна уже обратился в социальные сети, чтобы осудить Вальверде и опровергнуть обвинения, выдвинутые против него.



29-летняя Мина прокомментирована предполагаемый инцидент в Twitter.



В эмоциональном посте она написала: "Должна ли я объяснять, почему мне сказали, что мою беременность надо прервать? Мы молчали почти два месяца, ожидая результата, чтобы узнать, можем ли мы продолжать на 5-месячном сроке беременности. Я уже достаточно натерпелась, чтобы кто-то просто подошел ко мне и спросил о здоровье моего сына".

