



Звезда иранского футбола - властям в Тегеране: позор вам, убийцы

Звезда иранского футбола Сардар Азмон, играющий за "Баварию", резко раскритиковал правительство своей страны.

Он назвал власти Ирана убийцами.

"Позор вам — я не удалю пост, даже если меня выгонят из команды. Иранские женщины заслуживают жизни", - сказал он, комментируя акции протеста, вспыхнувшие после смерти задержанной полицией нравов.

По словам футболиста, играющего за иранскую сборную, по правилам ему нельзя ничего говорить до окончания сборов.

"Но я не могу молчать. Иранский режим легко убивает людей, иранские женщины заслуживают жизни. Даже если меня выкинут из сборной, это нормально. Этот пост удаляться не будет", - подчеркнул игрок.