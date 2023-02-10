



Звезда бокса из США критикует бойкот ЧМ из-за участия россиян

Американский боксер и призер Олимпиады Рой Джонс-младший требует прекратить политическое вмешательство в спорт.



Такое заявление он обнародовал на своей странице в Instagram.



Таким образом, он отреагировал на тот факт, что Федерация бокса ША бойкотирует чемпионат мира среди мужчин и женщин IBA из-за участия в них российских спортсменов на фоне войны, которую РФ развязала в Украине.



Он пообещал лично оказать содействие тренерам и спортсменам из США, которое будет направленно на их участие в Чемпионатах мира. Он считает, что спортивные чиновники чрезмерно поддаются политическому влиянию, в связи с чем не могут "трезво оценивать ситуацию".