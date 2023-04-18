



Зоар о наказании афинского АЕК: это было необходимо

Министр культуры и спорта Мики Зоар приветствовал наказание афинского баскетбольного клуба АЕК.



Соответствующее заявление он сделал днем, 18 апреля.



"Это необходимое наказание. Мы ожидаем, что греческое государство сурово накажет всех причастных к этому инциденту", - сказал он.



По словам министра, если "Хапоэль Иерусалим" выйдет в финал, он сделает все, чтобы игра состоялась в Иерусалиме.



Напомним, греки на баскетбольном матче запускали в сторону израильских болельщиков фейерверки, бросали в них камни и петарды. В итоге, несколько человек получили ранения.



В связи с инцидентам греческой команде запретили проводить домашние игры со зрителями. Более того, АЕК была оштрафована на 50 тысяч евро.

