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Зоар о наказании афинского АЕК: это было необходимо
18.04.2023 16:45 Алина Груднева

Зоар о наказании афинского АЕК: это было необходимо

Министр культуры и спорта Мики Зоар приветствовал наказание афинского баскетбольного клуба АЕК.

Соответствующее заявление он сделал днем, 18 апреля.

"Это необходимое наказание. Мы ожидаем, что греческое государство сурово накажет всех причастных к этому инциденту", - сказал он.

По словам министра, если "Хапоэль Иерусалим" выйдет в финал, он сделает все, чтобы игра состоялась в Иерусалиме.

Напомним, греки на баскетбольном матче запускали в сторону израильских болельщиков фейерверки, бросали в них камни и петарды. В итоге, несколько человек получили ранения.

В связи с инцидентам греческой команде запретили проводить домашние игры со зрителями. Более того, АЕК была оштрафована на 50 тысяч евро.
 

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