Новости » Спорт
Знаменитую велогонку "Тур де Франс" приостановили из-за масштабной аварии
15.07.2023 16:45 Ирина Демьянова

Знаменитую велогонку "Тур де Франс" приостановили из-за масштабной аварии

Известную велогонку "Тур де Франс" пришлось приостанавливать после масштабного падения спортсменов.

14-й этап соревнований был остановлен в субботу после того, как несколько гонщиков попали в аварию в задней части пелотона, пишет Reuters.

Инцидент произошел буквально через несколько километров после старта – пелотону пришлось остановиться из-за падения многих участников. На земле оказались около 20 спортсменов, сообщает Le Figaro.

Один из участников после того выбыл из соревнований, еще один, с серьезной травмой ноги, вскоре тоже принял такое решение.

В 2023 году “Тур де Франс” стартовал 1 июля из Бильбао и финиширует 23 июля в Париже.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы