



Знаменитую велогонку "Тур де Франс" приостановили из-за масштабной аварии

Известную велогонку "Тур де Франс" пришлось приостанавливать после масштабного падения спортсменов.



14-й этап соревнований был остановлен в субботу после того, как несколько гонщиков попали в аварию в задней части пелотона, пишет Reuters.



Инцидент произошел буквально через несколько километров после старта – пелотону пришлось остановиться из-за падения многих участников. На земле оказались около 20 спортсменов, сообщает Le Figaro.



Один из участников после того выбыл из соревнований, еще один, с серьезной травмой ноги, вскоре тоже принял такое решение.



В 2023 году “Тур де Франс” стартовал 1 июля из Бильбао и финиширует 23 июля в Париже.