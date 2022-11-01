



Зимняя олимпиада 2030: Солт-Лейк-Сити и Саппоро в конкурсе за право проведения

Солт-Лейк-Сити в США и Саппоро в Японии станут единственными городами, которые будут претендовать на право проведения Зимних Олимпийских игр 2030 года.



Тем, кто больше не будет участвовать в соревнованиях, станет Ванкувер после того, как министр туризма, искусства, культуры и спорта Лиза Бир объявила, что Канада решила отказаться от своей кандидатуры.



"Больше года мы оцениваем потенциальное предложение о проведении Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в 2030 году", — сказала министр. — "Я знаю, что перспектива проведения этих игр волнует спортсменов и любителей спорта. Однако ответственность заключается в том, чтобы взвесить выгоды с возможными затратами и рисками проекта".



"В этом проекте есть миллиарды долларов прямых затрат, а также потенциальные риски по облигациям и компенсациям, которые могут поставить под угрозу способность нашего правительства справиться с давлением, с которым сейчас сталкиваются жители Британской Колумбии. После тщательного рассмотрения провинция отказывается поддержать это предложение".



Решение о городе-организаторе будет принято в первом квартале следующего года на заседании Международного олимпийского комитета среди его членов в Мумбаи, Индия. Напомним, следующие зимние игры пройдут в Милане и Кортина д'Ампеццо в Италии.



На Летних играх мы уже знаем места проведения следующих трех олимпиад: Париж примет олимпийские игры в 2024 году, Лос-Анджелес станет принимающим городом в 2028 году, а четыре года спустя, в 2032 году лучшие спортсмены мира приедут в Брисбен, Австралия.

