



Жеребьевка чемпионата мира по футболу в Индонезии отложена из-за протестов

Жеребьевка чемпионата мира по футболу среди юношей до 20 лет, который должен был состояться в Индонезии на следующей неделе, будет отложена из-за протестов против участия Израиля, сообщил Reuters после того, как губернатор Бали отказался принимать у себя сборную Израиля.



Индонезийская футбольная ассоциация PSSI сообщила, что жеребьевка, которая должна была состояться в пятницу, была отменена.



Турнир с участием 24 команд планируется провести с 20 мая по 11 июня в шести городах Индонезии, и Израиль должен был дебютировать в этом соревновании.

Ранее в этом месяце газета Jakarta Post сообщила, что губернатор Бали Ваян Костер написал в Министерство по делам молодежи и спорта письмо с просьбой “запретить израильской команде участвовать в соревнованиях на Бали” из-за конфликта с Палестиной.



В столице Индонезии прошли протесты, на которых демонстранты с индонезийскими и палестинскими флагами требовали, чтобы Израиль не был допущен к участию.



Население Индонезии преимущественно мусульманское. Большинство индонезийских мусульман исповедуют умеренную версию ислама, но в последние годы наблюдается рост религиозного консерватизма, который проник в политику.