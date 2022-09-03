



Женская сборная Израиля по водному поло вышла в четвертьфинал чемпионата Европы

Большим достижением для женской сборной Израиля по водному поло стал сегодняшний выход в четвертьфинал чемпионата Европы, проходящего в Хорватии, после победы над Сербией со счетом 4:15 в последнем матче группового этапа.



Для "бело-голубых", которые третий раз подряд выступают в самом значимом континентальном соревновании, это лучшее достижение.



Израильска команда под руководством тренера Димитриса Мабротаса сразу вышла вперед в начале первой четверти, которую закрыла со счетом 0:5, включая гол Альмы Якоби. Вторая четверть была чуть менее удачной, и в тайм завершился со счетом 2:8.



Во второй половине матча израильтянки продолжали забивать голы, не позволяя сербкам слишком сильно сокращать разрыв, даже когда они численно лидировали после дисквалификации. В конце концов матч завершился большой победой и путевкой в следующий этап.



победу израильской сборной принесли голы Вероники Кородонской (4), Марии Богаченко (3), Альмы Якоби (2), Шонит Строго (2), Ноа Сасовера, Нофер Хохберг, Дер Манкерман и Лиор Бен Давид.



Полуфинал состоится в понедельник.



Как уже упоминалось, после победы Израиль обеспечил себе третье место в своей группе и попадание в топ-8 в Европе. В ближайший понедельник израильтянки встретится с командой, которая займет второе место в первой группе после встречи между Хорватией и Грецией.



Следующей целью команды, помимо выхода в полуфинал, станет попадание в семерку лучших в итоговом рейтинге, что даст историческую путевку на чемпионат мира.



Завтра вечером мужская сборная Израиля встретится с Грецией в 1/8 финала и постарается повторить женское достижение и выйти в финальную восьмерку чемпионата Европы.

