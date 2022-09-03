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Женская сборная Израиля по водному поло вышла в четвертьфинал чемпионата Европы
03.09.2022 16:43 Евгения Маркова

Женская сборная Израиля по водному поло вышла в четвертьфинал чемпионата Европы

Большим достижением для женской сборной Израиля по водному поло стал сегодняшний выход в четвертьфинал чемпионата Европы, проходящего в Хорватии, после победы над Сербией со счетом 4:15 в последнем матче группового этапа.

Для "бело-голубых", которые третий раз подряд выступают в самом значимом континентальном соревновании, это лучшее достижение.

Израильска команда под руководством тренера Димитриса Мабротаса сразу вышла вперед в начале первой четверти, которую закрыла со счетом 0:5, включая гол Альмы Якоби. Вторая четверть была чуть менее удачной, и в тайм завершился со счетом 2:8.
 
Во второй половине матча израильтянки продолжали забивать голы, не позволяя сербкам слишком сильно сокращать разрыв, даже когда они численно лидировали после дисквалификации. В конце концов матч завершился большой победой и путевкой в следующий этап.

победу израильской сборной принесли голы Вероники Кородонской (4), Марии Богаченко (3), Альмы Якоби (2), Шонит Строго (2), Ноа Сасовера, Нофер Хохберг, Дер Манкерман и Лиор Бен Давид.

Полуфинал состоится в понедельник.

Как уже упоминалось, после победы Израиль обеспечил себе третье место в своей группе и попадание в топ-8 в Европе. В ближайший понедельник израильтянки встретится с командой, которая займет второе место в первой группе после встречи между Хорватией и Грецией. 

Следующей целью команды, помимо выхода в полуфинал, станет попадание в семерку лучших в итоговом рейтинге, что даст историческую путевку на чемпионат мира.

Завтра вечером мужская сборная Израиля встретится с Грецией в 1/8 финала и постарается повторить женское достижение и выйти в финальную восьмерку чемпионата Европы.
 

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