



Женщина побила мировой рекорд по бегу с коляской

Молодая мама из Колорадо по имени Нили Спенс Грейси побила мировой рекорд по бегу с ребенком в коляске.



Американка является профессиональным бегуном.



Она участвовала в разных соревнованиях и добилась значительных успехов, прежде чем стать рекордсменкой по бегу с коляской.



Забег, организованный школой, где обучается сын Грейси, состоялся 30 июня. Ребенка облачили в шлем и поместили в коляску. Его маме удалось пробежать установленную дистанцию с такой нагрузкой всего за 5 минут 24,17 секунды.



"Как матери-бегунье мне очень нравится новый подход к воспитанию детей, при котором вам не нужно отказываться от собственных целей. Я хотела продемонстрировать, что не стоит отказываться от целей и продолжать преследовать свои мечты, ведя по этому пути своих детей", - отметила рекордсменка.