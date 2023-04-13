



Жена задержанного в Греции израильского футболиста в шоке от происходящего

Жена задержанного в Греции израильского футболиста Бориса Клеймана Леанн рассказала о переживаниях за обвиненного в изнасиловании супруга.



По данным Israel Hayom, об этом она написала в Instagram.



"Нет слов, чтобы описать тот кошмар, с которыми столкнулась я и моя семья в последние несколько дней. В начале у меня не было сомнений в невиновности Бориса, отца моих троих детей. Во время этого кошмара я обнаружила с одной стороны, как много зла существует, когда без минимального расследования они отправили его на тюрьму и пытались навредить его карьере, которую он построил с большим трудом, а с другой стороны, хороших людей, которые существуют в мире", - написала она.



По словам супруги футболиста, ее поддержали даже те, кого она не знает. Женщина рада, что ее мужа отпустили под домашний арест.



"Надеюсь, что правоохранительные органы Греции, которым я доверяю, скоро завершат расследование и выявят правду", - резюмировала она.



