



Зеленский призвал мир защитить Олимпийские игры от россиян и белорусов

Президент Украины Владимир Зеленский призывает партнеров помешать участию российских спортсменов в летних Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в столице Франции Париже.



"На фоне продолжающейся российской агрессии и разрушительных военных преступлений МОК "изучает возможности" позволить российским спортсменам принять участие в Олимпийских играх в Париже. Мы призываем партнеров присоединиться к нашему марафону честности, противодействовать этим усилиям и защитить Олимпийскую хартию", - сообщил Зеленский в Twitter.



Against the backdrop of continued Russian aggression and devastating war crimes, the IOC is “exploring ways” to permit Russian athletes to participate in the Paris Olympics. We urge partners to join our marathon of honesty, counter these efforts, and protect the Olympic Charter. pic.twitter.com/JlFT49hO5K — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 8, 2023

Отметим, что 27 января Владимир Зеленский объявил о начале "марафона честности", направленного на очищение руководства международных олимпийских структур от лицемерия и любых попыток вернуть в мировой спорт представителей России.Напомним, более 200 украинских спортсменов погибло в результате полномасштабной агрессии России против Украины.