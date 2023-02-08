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Зеленский призвал мир защитить Олимпийские игры от россиян и белорусов
08.02.2023 12:11 Раиса Вовк

Зеленский призвал мир защитить Олимпийские игры от россиян и белорусов

Президент Украины Владимир Зеленский призывает партнеров помешать участию российских спортсменов в летних Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в столице Франции Париже. 

"На фоне продолжающейся российской агрессии и разрушительных военных преступлений МОК "изучает возможности" позволить российским спортсменам принять участие в Олимпийских играх в Париже. Мы призываем партнеров присоединиться к нашему марафону честности, противодействовать этим усилиям и защитить Олимпийскую хартию", - сообщил Зеленский в Twitter.
 

Отметим, что 27 января Владимир Зеленский объявил о начале "марафона честности", направленного на очищение руководства международных олимпийских структур от лицемерия и любых попыток вернуть в мировой спорт представителей России.

Напомним, более 200 украинских спортсменов погибло в результате полномасштабной агрессии России против Украины.

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