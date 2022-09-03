Юниорский Гран-при по фигурному катанию: результаты Израиля
В Чехии проходит этап юниорского Гран-при по фигурному катанию. В соревнованиях мужчин победа досталась японцу Нозому Йосиока.
Серебро заработал итальянец Николай Мемола, а бронзу забрал швед Андреас Нордебак.
В мужском зачете израильтянин Яков Погнребинский занял 14-е место с результатом в 128.75 баллов.
В парном зачете дела обстоят лучше. Сейчас в нем лидирую чехи Катерина и Даниэль Мразек с результатом 70.83 балла. Израильтяне Элизабет Ткаченко и Алексей Кильяков сейчас находится на восьмом - 55.06.