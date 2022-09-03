



Юниорский Гран-при по фигурному катанию: результаты Израиля

В Чехии проходит этап юниорского Гран-при по фигурному катанию. В соревнованиях мужчин победа досталась японцу Нозому Йосиока.



Серебро заработал итальянец Николай Мемола, а бронзу забрал швед Андреас Нордебак.



В мужском зачете израильтянин Яков Погнребинский занял 14-е место с результатом в 128.75 баллов.



В парном зачете дела обстоят лучше. Сейчас в нем лидирую чехи Катерина и Даниэль Мразек с результатом 70.83 балла. Израильтяне Элизабет Ткаченко и Алексей Кильяков сейчас находится на восьмом - 55.06.