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Юниорский Гран-при по фигурному катанию: результаты Израиля
03.09.2022 12:45 Александр Юзовский

Юниорский Гран-при по фигурному катанию: результаты Израиля

В Чехии проходит этап юниорского Гран-при по фигурному катанию. В соревнованиях мужчин победа досталась японцу Нозому Йосиока.

Серебро заработал итальянец Николай Мемола, а бронзу забрал швед Андреас Нордебак.

В мужском зачете израильтянин Яков Погнребинский занял 14-е место с результатом в 128.75 баллов.

В парном зачете дела обстоят лучше. Сейчас в нем лидирую чехи Катерина и Даниэль Мразек с результатом 70.83 балла. Израильтяне Элизабет Ткаченко и Алексей Кильяков сейчас находится на восьмом - 55.06.

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