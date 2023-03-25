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Японский фигурист защитил титул чемпиона
25.03.2023 15:40 Алина Груднева

Японский фигурист защитил титул чемпиона

Японский фигурист Сема Уно защитил титул чемпиона по фигурному катанию.

Об этом сообщает AFP.

Соревнования проходили в японской Сайтаме. За короткую и произвольную программу Уно набрал в общей сложности 301,14 балла, получив золотую медаль.

Серебро завоевал Чха Джунхван из Южной Кореи, набрав 296,03 баллов, а бронзу - американец Илья Малинин с 288,44 баллами.

Японский 25-летний фигурист Уно получил титул чемпиона мира в прошлом году. Также на его счету есть серебряная медаль за Олимпиаду в 2018 году, две бронзовые за Олимпиаду в Пекине и две серебряные медали, полученные на мировых первенствах.
 

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