Японский фигурист защитил титул чемпиона

Японский фигурист Сема Уно защитил титул чемпиона по фигурному катанию.



Об этом сообщает AFP.



Соревнования проходили в японской Сайтаме. За короткую и произвольную программу Уно набрал в общей сложности 301,14 балла, получив золотую медаль.



Серебро завоевал Чха Джунхван из Южной Кореи, набрав 296,03 баллов, а бронзу - американец Илья Малинин с 288,44 баллами.



Японский 25-летний фигурист Уно получил титул чемпиона мира в прошлом году. Также на его счету есть серебряная медаль за Олимпиаду в 2018 году, две бронзовые за Олимпиаду в Пекине и две серебряные медали, полученные на мировых первенствах.



