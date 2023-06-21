



Які є новини від Паріматч: чи повернеться бренд в Україну?

Починаючи з березня 2023 року, виконати на сайті Parimatch.ua вхід до власного особистого кабінету неможливо. Все, що мають змогу побачити його відвідувачі, це заклик приєднатися до петиції щодо зняття санкцій з відомої української букмекерської компанії.



Санкції РНБО



10 березня президент України Володимир Зеленський схвалив ініціативу РНБО щодо впровадження санкцій по відношенню до одного з найбільших в Україні букмекерів. Одразу після цього банки заблокували як можливість поповнити власний рахунок Parimatch, так і навіть вивести гроші з офіційного сайту БК. Через це у «пастці» опинилося не менше ніж 250 мільйонів гривень, що належать українським гравцям.



В сучасній історії країни це перший подібний випадок, коли настільки вагомий український бізнес-гравець опинився під санкційним обмеженнями Ради національної безпеки та оборони країни. За ними, букмекеру, як мінімум, в найближчі 50 років забороняється будь-яка діяльність на території України. Вони передбачають блокування активів, рахунків та доменів компанії, виключаючи будь-яку можливість для господарчої діяльності чи виведення грошей за кордон.



Єдина причина такого рішення, яка була офіційно озвучена, стосується бізнес-діяльності Паріматч у країні-агресорці Росії. Відомо, що на закритті букмекера в Україні наголошувала не профільна комісія з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ), а саме СБУ. За інформацією служби безпеки України, Parimatch не полишила ринки РФ та Білорусі, а лише вдалася до звичайного ребрендингу. Таким чином, за словами Юлії Свириденко, першого віце-прем'єра уряду, накладені на БК Паріматч санкції дозволять уникнути додаткового фінансування російської агресії на території України за рахунок її власних громадян.



Позиція Parimatch



Представники Parimatch не згодні з подібними звинуваченнями, наголошуючи на тому, що усі керівники холдингу є українцями, а ведення бізнесу у Росії та Білорусі було припинене холдингом ще у березні минулого року. Наприклад, у власному інтерв’ю гендиректор «Паріматч» Максим Ляшко вказав на те, що програмне забезпечення компанії було одразу ж відкликане та деактивоване. Причому його ніяким чином не можна скопіювати чи продовжити використовувати будь-яким іншим чином.



Окрім офіційних заяв, на користь цього твердження свідчить незалежна міжнародна експертиза юридичної фірми Mayer Brown. Її результати також підтверджують тезу представників Parimatch, що холдинг виконав усі необхідні за даних обставин юридичні вимоги відносно завершення використання власного софта на території Росії. Те ж саме відповідна експертиза засвідчила і відносно присутності українського букмекера на ринку Білорусі.



Допомога ЗСУ



Буде не зайвим в зв'язку з цим нагадати, що з 24 лютого 2022 року до березня 2023 року Parimatch не залишався осторонь від допомоги збройним силам України, забезпечуючи ЗСУ автомобілями, супутниковими телефонами, дронами, раціями, тепловізорами, станціями Starlink та обігрівачами. Загалом витрати Паріматч на потреби сил оборони України за 2022 рік склали більше ніж 250 мільйонів гривень.



Що відбувається з Паріматч сьогодні



Протягом наступних двох місяців після запровадження санкцій компанія провела масштабні звільнення, залишивши на посадах лише керівний склад, представників юридичного відділу, що мали на меті продовжувати ділог з владою, та співробітників, які були потрібні для взаємодії із клієнтами та контрагентами.



Про остаточне припинення діяльності холдингу було офіційно оголошено 12 травня. Це зробила СЕО компанії Наталя Гілевич. За її словами, штат компанії «Паріматч Україна» повністю звільнений, включно з нею особисто. Далі справами холдингу будуть займатися адвокати та юридичні фірми.



Наприклад, наразі досі залишаються заблокованими 250 мільйонів гривень, що перебували на рахунках клієнтів Parimatch на момент блокування операційної діяльності компанії. За твердженням Максима Ляшка, адвокати холдингу вже активно займаються вирішенням цієї проблеми, звернувшись по відповідну допомогу до НБУ, РНБО та КРАІЛ.



Чи слід очікувати на повернення бренду в Україну



Зважаючи на воєнний стан у країні та активні бойові дії на її території, підозри у фінансовій допомозі країні-агресору майже напевне стануть серйозною перепоною на шляху до швидкого повернення бренду на ринок України. Проте представники «Паріматч» не полишають надію на «камбек», плануючи використати для цього усі можливі шляхи — комунікацію з СБУ та навіть, у якості останньої надії, судовий розгляд правомірності санкцій. Однак скоріш за все, остаточна крапка у цьому питанні буде поставлена вже після майбутньої перемоги України у її війні за незалежність.

