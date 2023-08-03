



Washington Open: украинка Свитолина победила "нейтральную" россиянку

Украинская теннисистка, первая ракетка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира Washington Open, победив "нейтральную" россиянку Дарью Касаткину во втором круге турнира в округе Колумбия 2:0 (6:2, 6:2).



Начали оппонентки на равных, сосредоточившись на собственных подачах. Впрочем, уже в середине сета Свитолина захватила инициативу. В пятом и седьмом геймах украинка набрали очки на подаче россиянки и получила стратегическое преимущество.



Реализовать его Свитолиной, однако, было непросто. В восьмом гейме Касаткина навязала отчаянную конкуренцию и имела 6 брейк-пойнтов. Правда, ни одного так и не смогла реализовать. Зато украинская теннисистка со второй попытки реализовала сет-пойнт.



Зато во второй партии дебют был полностью за Свитолиной. С двумя брейками национальная первая ракетка быстро оказалась на пороге завершения сета (4:0). Затем Касаткина размочила счет и оказала максимальное сопротивление на подаче украинки, но таки уступила, пишет УНН .



Следующая соперница Свитолиной определится завтра. Американка Пегула, которая получила первый номер посева, за место в 1/4 финала поборется с соотечественницей Стернс. Зато украинка Костюк встретится со второй сеяной – француженкой Гарсией.