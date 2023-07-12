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Вызов принят: Цукерберг показал фото после тренировки с двумя легендами UFC
12.07.2023 20:25 Алина Груднева

Вызов принят: Цукерберг показал фото после тренировки с двумя легендами UFC

Пока Илон Маск призывает помериться детородными органами, Марк Цукерберг хвастается результатами подготовки к предстоящему бою с конкурентом.

Владелец Meta подтвердил, что тренируется с двумя легендами UFC.

В частности, он похвастался фотографиями, сделанными после тренировки с действующими чемпионами UFC в среднем и полулегком весах Исраэлем Адесаньей и Александром Волкановски.

В то же время, Маск готовится к поединку под руководством Жоржа Сен-Пьера.

Судя по фото, тренировки Цукерберга по смешанным единоборствам действительно приносят свои плоды. Предприниматель выглядит таким же подтянутым, как Волкановски и Адесанья.

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