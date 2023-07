Вызов принят: Цукерберг показал фото после тренировки с двумя легендами UFC

Пока Илон Маск призывает помериться детородными органами, Марк Цукерберг хвастается результатами подготовки к предстоящему бою с конкурентом.



Владелец Meta подтвердил, что тренируется с двумя легендами UFC.



В частности, он похвастался фотографиями, сделанными после тренировки с действующими чемпионами UFC в среднем и полулегком весах Исраэлем Адесаньей и Александром Волкановски.



В то же время, Маск готовится к поединку под руководством Жоржа Сен-Пьера.



Судя по фото, тренировки Цукерберга по смешанным единоборствам действительно приносят свои плоды. Предприниматель выглядит таким же подтянутым, как Волкановски и Адесанья.

Facebook founder Mark Zuckerberg training with Israel Adesanya and Alexander Volkanovski 👀 Via IG pic.twitter.com/ptTIQO8jeS

Volkanovski says he's supporting Mark Zuckerberg; might even corner him pic.twitter.com/ekdI8lEgb1