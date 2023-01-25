



Выдвинул ультиматум: подробности разрыва Роналду со звездным агентом

Португалец Криштиану Роналду порвал со свои звездным агентом Жорже Мендешем из-за своих больших амбиций.



Издание El Mundo поделилось подробности "самого громкого развода в футболе".



Хорошие отношения между ними пошли на спад после того, как Мендеш не смог пристроить своего подопечного в европейский клуб.



"Если ты меня не устроишь в Баварию или Челси, между нами все кончено", – цитирует издание слова Криша.



Это и положило конец продуктивному партнерству. Позже Мендеш обозвал Роналду "сумасшедшим". Он пытался убедить подопечного остаться в "Реале", но Роналду не хотел и слушать. В итоге, 20 лет партнерства подошли к концу.