



Второй год подряд: “Маккаби Тель-Авив” продал все абонементы на сезон 2023/24

Болельщики “Маккаби Тель-Авив” готовы к началу сезона 2023/24. Клуб объявил в четверг, 13 июля, что все абонементы на предстоящий сезон распроданы, и около 22 500 человек закрепили за собой место на стадионе Блумфилд в следующем сезоне.



Это второй год подряд, когда “желтая” публика скупает все абонементы, которые выставлены на продажу. В прошлом сезоне было продано около 22 000 абонементов, а в этот раз, в свете большого спроса, клуб выставил на продажу 500 дополнительных абонементов. Команда Робби Кина может рассчитывать на серьезную поддержку трибун.



В прошлом сезоне домашние матчи “Маккаби Тель-Авив” посещало в среднем 19 505 болельщиков. Рекорд по количеству зрителей был в третьем туре против Ируни Каш, когда на матч пришло 24 713 человек.