



Второе место: Израиль уступил Франции в финале Евро U20

Сборная Израиля по баскетболу среди юношей до 20 лет на Чемпионате Европы потерпела поражение от сборной Франции в овертайме со счетом 89:79 в воскресном финале. Таким образом, у израильских спортсменов – серебряные медали турнира.



В этом году юношеская сборная удивила многих потрясающими победами над Испанией, Германией и Бельгией в нокаут-раунде. Однако в Ираклионе их доблестные усилия не увенчались успехом в поединке с Les Bleus.



За последние семь лет Израиль дважды выигрывал турнир и пару раз занимал второе место.



