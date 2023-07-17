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Второе место: Израиль уступил Франции в финале Евро U20
17.07.2023 07:15 Ирина Демьянова

Второе место: Израиль уступил Франции в финале Евро U20

Сборная Израиля по баскетболу среди юношей до 20 лет на Чемпионате Европы потерпела поражение от сборной Франции в овертайме со счетом 89:79 в воскресном финале. Таким образом, у израильских спортсменов – серебряные медали турнира.

В этом году юношеская сборная  удивила многих потрясающими победами над Испанией, Германией и Бельгией в нокаут-раунде. Однако в Ираклионе их доблестные усилия не увенчались успехом в поединке с Les Bleus.

За последние семь лет Израиль дважды выигрывал турнир и пару раз занимал второе место.

 

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