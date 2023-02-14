



"Все знают, какой большой потенциал есть в женском футболе"

В то время как по всей стране трудно создать команды, организация "Халуц - образование через спорт" взялась за дело и начала ускорять процесс создания спортивных команд для женщин. В Рамат-Гане, например, уже созданы три группы: женщины, девушки и девочки - под руководством профессиональных тренеров: "Девушки и женщины не стесняются говорить, что любят играть в футбол и хорошо в нем разбираются".



Женский футбол в последние годы преодолевает все барьеры и стеклянные потолки. В США он уже давно превратился в истерию, а в Европе также начал бить рекорды. Только в марте прошлого года 91 тысяча зрителей смотрела матч между "Барселоной" и "Реалом" - это самое большое количество болельщиков, пришедших на футбольный матч (мужчин или женщин) в 2022 году.



Сегодня в Халуц действуют женские, девичьи и женские группы в Тель-Авиве и Рамат-Гане, а по всей стране девушки и юноши также включены в мужские группы Халуца, с целью добавить больше женских групп по всей стране в течение 2023-2024 годов. Омер Ливнат, основатель организации "Пионер - образование через спорт", говорит: "В 2023 году не останется места для гендерной сегрегации, женщины будут бойцами, руководителями и лидерами в любой сфере - их место также в футболе, будь то хобби, спорт или профессия. Мы гордимся тем, что возглавляем эту революцию, все знают, какой огромный потенциал есть в женском футболе".