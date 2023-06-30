



Все будет быстрее: UEFA внесла коррективы в формат розыгрыша Суперкубка Европы

Европейский футбольный союз принял решение об изменении формата проведения матча за Суперкубок Европы.



Теперь, если коллективы сыграют вничью в финальном поединке, то их сразу будет ждать серия послематчевых пенальти. Команды обойдутся без дополнительных таймов, и сэкономят и 30 минут своего и чужого времени. Нововведение никак не повлияет на основную часть игры, а только ускорит определение победителя.



В этом году, 16 августа в Пирее (Греция) состоится очередной розыгрыш престижного европейского трофея, в котором сойдутся английский “Манчестер Сити” (победитель Лиги Чемпионов) и “Севилья” (победитель Лиги Европы).

