



Вратарь сборной Аргентины сделал очень непристойный жест "Золотой перчаткой"



Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес, возможно, не очень обрадовал официальных лиц Катара, после того, как приставил к причинному месту награду "Золотая перчатка" за соревнования. Трофей имеет форму руки.



После этого жеста один из телеведущих пробормотал "О нет" на канале Fox. На BBC кто-то сказал: "Нет, не делай этого, Эми. Не делай этого".



Благодаря фантастической отдаче на последних секундах дополнительного времени, 30-летний Мартинес сыграл роль героя для Аргентины в победе над Францией на чемпионате мира 2022 года.



После этого он проливал слезы радости, но к моменту церемонии он, казалось, успокоился настолько, что смог рассмеяться.Неизвестно, будет ли Мартинес наказан, хотя было бы неожиданно, если бы аргентинская федерация сделала это, учитывая, что команда недавно выиграла свой первый Кубок мира за 36 лет во многом благодаря вратарю. Скорее всего, все участники инцидента будут надеяться, что об этом просто забудут.