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вратарь ПСЖ Сергио Рико
09.06.2023 22:02 Алина Груднева

Вратарь ПСЖ введен в искусственную кому после несчастного случая

Травмировавшийся после падения с лошади вратарь ПСЖ Сергио Рико введен в искусственную кому.

Еще 28 мая лошадь ударила копытом его по голове, и с тех пор испанский голкипер борется за свою жизнь.

По последним данным, у Рико диагностировано кровоизлияние в мозг. Он по-прежнему находится в критическом состоянии.

Буквально пару дней назад издание L'Équipe со ссылкой на медиков сообщало, что вратарь ПСЖ чувствовал себя гораздо лучше.

"Есть обнадеживающие признаки, но мы должны оставаться очень осторожными", - говорил один из работников севильской больницы.


 

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