



Вратарь ПСЖ введен в искусственную кому после несчастного случая

Травмировавшийся после падения с лошади вратарь ПСЖ Сергио Рико введен в искусственную кому.



Еще 28 мая лошадь ударила копытом его по голове, и с тех пор испанский голкипер борется за свою жизнь.



По последним данным, у Рико диагностировано кровоизлияние в мозг. Он по-прежнему находится в критическом состоянии.



Буквально пару дней назад издание L'Équipe со ссылкой на медиков сообщало, что вратарь ПСЖ чувствовал себя гораздо лучше.



"Есть обнадеживающие признаки, но мы должны оставаться очень осторожными", - говорил один из работников севильской больницы.





