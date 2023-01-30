



Вратарь остановил атаку соперника с помощью другого мяча – видео

“Фейеноорд” сыграл с “Твенте” вничью 1:1 в рамках 19-го тура чемпионата Нидерландов. Но счет мог быть на табло совсем другим, если бы не находчивость Джастина Бийлоу.



Вратарь “Фейеноорда” спас свою команду от вероятного пропущенного гола с помощью другого мяча. Бийлоу выбежал за пределы штрафной и выполнил эффектный подкат, выбивший мяч на аут. Игрок “Твенте” хотел разыграть аут, воспользовавшись пустыми воротами, но Джастин ему этого сделать не позволил.



Поняв, что он не успевает вернуться на поле, вратарь просто выбросил на газон еще один мяч, из-за чего игру приостановили. Джастин Бийлоу получил свою заслуженную желтую карточку, но такой ценой спас свою команду от пропущенного гола.



Кстати, игроку "Твенте", не успевшему выполнить аут, такое поведение Бийлоу не понравилось и он решил с агрессией швырнуть мяч в голкипера “Фейенорда”. Но игрока “Твенте” за такое поведение не наказали.