Вратарь “Арсенала” получил пинок в спину от болельщика – видео

“Тоттенхэм” и “Арсенал” – извечные соперники в чемпионате Англии, а матч между ними называется "дерби северного Лондона". 15 января 2023 команды сыграли очередной матч друг против друга на стадионе "Тоттенхэм". И все закончилось победой "Арсенала", забившим всухую два гола хозяевам поля.



Но матч отметился не только голами или моментами. А также неадекватным поведением одного из болельщиков. В конце встречи фанат "Тоттенхэма" смог взобраться на рекламный щит позади ворот “Арсенала”. И когда голкипер Аарон Рамсдейл подошел взять мяч, чтобы ввести его в игру, пнул футболиста в спину. Нанести больше ударов помешали сразу вмешавшиеся стюарды.



Теперь этим делом занимается полиция. По всей вероятности, хулигану запретят посещать стадион “Тоттенхэма”.



"Мы ошеломлены поведением болельщика, который пытался напасть на голкипера “Арсенала” Аарона Рамсдейла в конце сегодняшнего матча. Насилие в любой форме не имеет места в футболе. Клуб просмотрел записи с камер видеонаблюдения, чтобы идентифицировать болельщика, и будет сотрудничать с полицией, чтобы принять самые строгие возможные меры, включая немедленный запрет на посещение стадиона "Тоттенхэм", – говорится в официальном заявлении клуба.



