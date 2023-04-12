



Врач оценил шансы Костомарова вернуться на лед

Российский врач-терапевт Юрий Серебрянский оценил шансы фигуриста Романа Костомарова после протезирования вернуться на лед.



Об этом сообщает Popcornnews.



По мнению врача, шансы Костомарова вновь заняться фигурным катанием практически равны нулю.



"Главное, чтобы у него хватило терпения на все эти операции. Я думаю, что он выдержит. Все должно проходить поэтапно и продлится не меньше 3-4 месяцев. От него требуются только выдержка и терпение, желание вылезти из этой ситуации", — отметил Серебрянский.



Он добавил, что даже с дорогими протезами Костомаров не сможет вернуться на лед.

