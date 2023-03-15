



Врач о лечении Костомарова: наступил ответственный момент

В лечении олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова наступил ответственный момент.



По данным "Sport24", такое мнение выразил главный врач петербургской частной скорой помощи "Корис" Лев Авербах.



"Хорошо, что все показатели улучшаются. Значит, врачи хорошо делают свою работу. С такими осложнениями вывести пациента на положительную динамику — факт золотых рук врачей. Надеюсь, это не симптом мнимого благополучия, когда организм показывает хорошие тенденции к выздоровлению, а потом возвращается в исходную точку", - отметил он.



По словам Авербаха, такой симптом иногда проявляется у пациентов. В связи с этим, врач советует подождать недели две, чтобы убедиться, что организм Костомарова идет на поправку.



"Сейчас очень ответственный момент лечения для Романа. Если он продолжит прогрессировать, то шанс на хороший исход будет еще более вероятен. Конечно, перспективы все еще туманны для Костомарова и врачей. Он пережил инсульт, сепсис, поэтому неизвестно, какие у него будут когнитивные изменения в мозгу, в каком состоянии будут интеллект и психика. Главное, что есть положительная динамика", — подчеркнул Авербах.

