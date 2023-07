Впервые в своей истории Уимблдон смягчил правила дресс-кода для женщин

Впервые за 146 лет Уимблдон изменил женский дресс-код. Теперь спортсменкам разрешено выходить на корт в темных шортах, пишет BBC.



Сообщается, что этот шаг был сделан, чтобы облегчить беспокойство участниц, которые выступают на турнире во время месячных. В своем заявлении генеральный директор All England Club Салли Болтон выразила надежду, что новое правило "поможет игрокам сосредоточиться исключительно на своей игре, устранив потенциальный источник беспокойства". Это приветствовали многие игроки. Профи из США Коко Гауфф сказала Sky News на прошлой неделе: "Думаю, это снимет много стресса у меня и у других девушек в раздевалке".



Для историка тенниса Криса Бауэрса, написавшего биографии Роджера Федерера и Новака Джоковича, послабление правил — это случай, когда Уимблдон уступил социальному давлению. Идея о том, что спортсменки должны одеваться иначе, чем то, что лучше всего соответствует их требованиям на корте, в лучшем случае кажется странной и устаревшей, а в худшем — архаичной и сексистской,.



Но хотя некоторые позиции были уступлены, остальная часть дресс-кода остается неизменной. Участники турнира "должны быть одеты в подходящую теннисную одежду, которая почти полностью белая", при этом "белый не включает не совсем белый или кремовый". Допускается отделка разных цветов на вырезах, манжетах, кепках, повязках, банданах, браслетах, носках, шортах, юбках и нижнем белье. Однако ширина отделки не должна превышать 10 миллиметров, а "логотипы, образованные вариациями материалов или узоров, неприемлемы".



Как рассказывает BBC Culture Роберт Лейк, автор книги "Социальная история тенниса в Британии", полностью белый дресс-код всегда был таким: "Белый цвет лучше всего скрывает пот, выглядит чистым, четким и опрятным, олицетворяя доброту (эстетически) и, учитывая связи в крикете, также исторически отражает досуг высшего среднего класса". Хотя, отмечает он, это в некотором роде эволюционировало: в поздневикторианскую эпоху от женщин ожидалось, что они будут одеваться в соответствии с "культурными ожиданиями в отношении подходящей одежды", то есть - скромно. В межвоенный период, по его словам, речь шла больше о моде, в 1950-х это стало больше о "полезности, функциональности, комфорте". В наше время, возможно, даже сексуальность стала ключевым фактором того, что носят игроки.



Не только на Уимблдоне действует дресс-код. Но Уимблдон остается исключением с точки зрения жесткости правил.



Керен Бен-Хорин, историк моды и соавтор книги "She's Got Legs: A History of Hemlines and Fashion", рассказывает BBC Culture: "Теннисный корт всегда был ареной, на которой женщины бросали вызов и расширяли границы, установленные обществом. Поскольку Уимблдон всегда был более традиционным и консервативным турниром, чем его американские или французские аналоги, он стал этапом, на котором большое внимание уделяется малейшему выражению индивидуализма".



Однако у строгих правил всегда назодились противники. В 1905 году Мэй Саттон "показала немного плоти", чем довела организаторов до полуобморочного состояния..



В 1919 году француженка Сюзанна Ленглен возмутила прессу своим "неприличным" нарядом: без корсета и без нижней юбки, на ней было платье с декольте, короткими рукавами и юбкой до икр, а шелковые чулки чуть выше колен. – она выиграла Уимблдон.



Когда Эйлин Беннетт появилась на Центральном корте в 1934 году в шортах, став первой женщиной-игроком, сделавшей это вызвала волну шока.



В 1949 году Гертруда "Гасси" Моран была одета в платье дизайнера Теда Тинлинга, который работал на турнире с конца 1920-х годов. Зная, что на турнире не допускается использование цвета, Тинлинг добавил к нижнему белью кружевную отделку, что вызвало скандал в СМИ и стало предлогом для его увольнения.



В 1985 году американская теннисистка Энн Уайт вызвала раздражение своим полностью белым комбинезоном, в котором ей запретили появляться на корте в дальнейшем.



В 2017 году Винус Уильямс попросили переодеться в середине матча, во время перерыва на дождь, из-за бретелек бюстгальтера цвета фуксии.