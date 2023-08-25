



Впервые в истории: Звезда израильского футбола подписал контракт с “Баварией”

Израильский футболист Даниэль Перец, как сообщается, согласился на долгосрочный контракт c мюнхенской “Баварией”. Он станет первым израильтянином, выступающим за клуб.



23-летний вратарь играл за тель-авивский “Маккаби” в Премьер-лиге Израиля и за сборную Израиля. Уроженец Тель-Авива уже имеет немецкий паспорт.



Мюнхенская “Бавария”, самый титулованный клуб в истории немецкого футбола, заплатит тель-авивскому “Маккаби” трансферный сбор в размере не менее 5 миллионов евро. Контракт Переца рассчитан на пять лет и будет завершен позднее на этой неделе после того, как он пройдет медицинское обследование. Ожидается, что Перец станет третьим вратарем команды с шансом побороться за место основного резервного игрока.











