



Впервые международный рейтинг дзюдоисток возглавила израильтянка

Дзюдоистка Раз Хершко в субботу возглавила рейтинг среди старших спортсменок Международной федерации дзюдо. Это впервые израильтянка занимает первое место в этом виде спорта, сообщает Times of Israel.



Рейтинг составлен из 2000 женщин в возрасте 17 лет и старше из более чем 200 стран и включает все весовые категории.



“Мне это очень лестно, даже волнительно, но это всего лишь остановка в пути”, — прокомментировала 25-летняя Гершко.



Она также поблагодарила свою команду, добавив, что “не ослеплена и не довольна” достижением.



Шани Гершко, тренер сборной Израиля по дзюдо и тетя Раз, сказала, что дзюдоистка “занята 24/7, чтобы совершенствоваться”.



“Мы специально ищем самые тяжелые бои, без предположений и оправданий, чтобы всегда ставить перед собой задачу творить историю во всем, что только возможно”, — сказала тренер, вторя замечаниям племянницы о том, что это была лишь остановка на пути к “дополнительным историческим достижениям”.

“Раз не просто потрясающая спортсменка, но и удивительный человек, который является прекрасным примером для многих мальчишек и девчонок. Путь, который она выбрала, вдохновляет, и ее место в рейтинге не случайно, а результат ее напряженной работы, работы Шани Гершко и женской сборной Израиля. Я горжусь ею”, — сказал Моше Понте, президент Израильской ассоциации дзюдо.



