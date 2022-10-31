



Впервые: израильский триатлонист принял участие в соревнованиях в Саудии

Израильский триатлонист Шахар Сагив стал первым израильтянином, принявшим участие в соревнованиях в Саудовской Аравии

По данным AFP, об этом сообщил Олимпийский комитет Израиля.

Глава комитета Яэль Арад назвала присутствие Сагива на этапе Суперлиги по триатлону в Саудовской Аравии NEOM очень значительным прорывом.

"В прошлом году мы видели, как многие арабские государства смирились с тем фактом, что проведение международного турнира означает прием у себя израильтян", — сказала она.

По словам Арад, это является растущей тенденцией и влиянием Соглашений Авраама.

Как отметил тренер израильтянина Лиор Коэн, Сагив выбыл из гонки после того, как упал во время велопробега, не сумев достичь своей цели по улучшению своего рейтинга.