Впервые: израильский триатлонист принял участие в соревнованиях в Саудии
Израильский триатлонист Шахар Сагив стал первым израильтянином, принявшим участие в соревнованиях в Саудовской Аравии
По данным AFP, об этом сообщил Олимпийский комитет Израиля.
Глава комитета Яэль Арад назвала присутствие Сагива на этапе Суперлиги по триатлону в Саудовской Аравии NEOM очень значительным прорывом.
"В прошлом году мы видели, как многие арабские государства смирились с тем фактом, что проведение международного турнира означает прием у себя израильтян", — сказала она.
По словам Арад, это является растущей тенденцией и влиянием Соглашений Авраама.
Как отметил тренер израильтянина Лиор Коэн, Сагив выбыл из гонки после того, как упал во время велопробега, не сумев достичь своей цели по улучшению своего рейтинга.