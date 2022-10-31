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Впервые: израильский триатлонист принял участие в соревнованиях в Саудии
31.10.2022 07:25 Алина Груднева

Впервые: израильский триатлонист принял участие в соревнованиях в Саудии

Израильский триатлонист Шахар Сагив стал первым израильтянином, принявшим участие в соревнованиях в Саудовской Аравии

 
По данным AFP, об этом сообщил Олимпийский комитет Израиля.
 
Глава комитета Яэль Арад назвала присутствие Сагива на этапе Суперлиги по триатлону в Саудовской Аравии NEOM очень значительным прорывом.
 
"В прошлом году мы видели, как многие арабские государства смирились с тем фактом, что проведение международного турнира означает прием у себя израильтян", — сказала она.
 
По словам Арад, это является растущей тенденцией и влиянием Соглашений Авраама.
 
Как отметил тренер израильтянина Лиор Коэн, Сагив выбыл из гонки после того, как упал во время велопробега, не сумев достичь своей цели по улучшению своего рейтинга.

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