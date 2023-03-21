



Во вторник в Израиле стартует национальный чемпионат по трековым велосипедам

Четвертый чемпионат Израиля по велоспорту на треке начнется завтра (среда) на национальном велодроме Сильвана Адамса в Хадар Йосеф в Тель-Авиве. Среди участников известный велосипедист Михаил Яаковлев, занявший третье место на чемпионатах мира и Европы, который попытается установить рекорд трассы в заезде на 200 метров.



Кроме того, в чемпионате примут участие Ротем Тана, занявшая пятое место на чемпионате мира в гонке на выбывание, и Ури Беш, занявшая третье место на чемпионате Европы среди девушек. Всего на чемпионате будет разыграно более 50 наград.



Чемпионат продлится до субботы 25 марта, соревнования завершатся Открытым чемпионатом Тель-Авива с участием гонщиков со всего мира.



Время начала заездов: среда 22 марта - 14:30, четверг 23 марта - 14:30, пятница 24 марта - 13:00 и суббота 25 марта - 15:00.