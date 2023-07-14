



Внезапно умер известный бодибилдер Густаво Бадель

В четверг, 13 июля, на 51-м году жизни внезапно скончался известный венесуэльский профессиональный бодибилдер Густаво Бадель.



По данным TMZ, причина смерти до сих пор неизвестна. Информацию о внезапной кончине друга подтвердил бодибилдер Эдди Эббью.



"Сегодня утром я проснулся и узнал, что Густаво скончался. Я всем сердцем сочувствую его семье и друзьям. Густаво был на десять лет моложе меня. Всегда грустно, когда молодой человек уходит задолго до того, как должно прийти его время. Покойся с миром, Густаво, и знай, что по тебе будут скучать", — сказал Эббью.



Бадель начал свою карьеру в бодибилдинге в 19 лет. До этого он занимался боксом, однако был слишком худым, потому тренер посоветовал нарастить мышечную массу. Поскольку тело Густаво было к этому предрасположено, ему посоветовали сменить сферу деятельности.



Свое первое соревнование в 1991 году он выиграл на юношеском чемпионате Карибского бассейна. В 2004 и 2005 годах он занимал 3-е место на Мистер Олимпия, а год спустя был третьим на Арнольд Классик. Помимо прочего, он был чемпионом Айронмен Про, Сан-Франциско Про и Атлантик-Сити Про.