Видео: Макрон повеселился с игроками сборной Франции после победы над Марокко
Президент Франции Эммануэль Макрон отпраздновал победу своей сборной на чемпионате мира по футболу в Катаре над Марокко.
По данным L'Equipe, во время матча он сидел на трибуне возле президента ФИФА Джанни Инфантино.
После того, как французы обошли Марокко со светом 2:0, Макрон отправился в раздевалку к своим футболистам. Он поздравил игроков с победой.
"Для Дешама это третий финал. И он выиграет. Потому что Бог любит троицу. Так что Дидье Дешам здесь со своим благословением и талантом, а за спиной у него — все мы. Мы выиграем, мы привезем кубок домой", - сказал Макрон, который еще ни разу не ошибался относительно результатов матчей.
Поговорив с ними, он отправился в раздевалку марокканцев, чтобы произнести слова утешения спортсменам. Футболиста Софьяну Амрабату президент Франции назвал лучшим полузащитником на Кубке Мира.
Emmanuel Macron le président était super content de l'équipe de France avec beaucoup d'émotions ça fait plaisir on va reprendre une deuxième Coupe du monde allez les bleus pic.twitter.com/tndrVzFKnJ— Zouai Abdel (@ZouaiAbdel) December 15, 2022