



Видео: Макрон повеселился с игроками сборной Франции после победы над Марокко

Президент Франции Эммануэль Макрон отпраздновал победу своей сборной на чемпионате мира по футболу в Катаре над Марокко.

По данным L'Equipe, во время матча он сидел на трибуне возле президента ФИФА Джанни Инфантино.

После того, как французы обошли Марокко со светом 2:0, Макрон отправился в раздевалку к своим футболистам. Он поздравил игроков с победой.

"Для Дешама это третий финал. И он выиграет. Потому что Бог любит троицу. Так что Дидье Дешам здесь со своим благословением и талантом, а за спиной у него — все мы. Мы выиграем, мы привезем кубок домой", - сказал Макрон, который еще ни разу не ошибался относительно результатов матчей.

Поговорив с ними, он отправился в раздевалку марокканцев, чтобы произнести слова утешения спортсменам. Футболиста Софьяну Амрабату президент Франции назвал лучшим полузащитником на Кубке Мира.