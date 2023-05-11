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Венгрия отказалась проводить чемпионат по фигурному катанию: причина
11.05.2023 12:57 Алина Груднева

Венгрия отказалась проводить чемпионат по фигурному катанию: причина

Венгрия не будет проводить Чемпионат Европы по фигурному катанию, который должен состоятся с 22 по 28 января 2024 года.

Об этом объявила Венгерская национальная ассоциация (MOKSZ).

В организации объяснили причину отказа длительной войной по соседству с Венгрией в Украине, ее влиянием на экономику и ценами на энергоносители, которые "существенно влияют на катание на коньках".

Уточняется, что MOKSZ уведомила о своем решении Международный союз конькобежцев. В ассоциации пояснили, что отказываются от права на проведение первенства из-за отсутствия финансирования.
 

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