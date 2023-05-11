



Венгрия отказалась проводить чемпионат по фигурному катанию: причина

Венгрия не будет проводить Чемпионат Европы по фигурному катанию, который должен состоятся с 22 по 28 января 2024 года.



Об этом объявила Венгерская национальная ассоциация (MOKSZ).



В организации объяснили причину отказа длительной войной по соседству с Венгрией в Украине, ее влиянием на экономику и ценами на энергоносители, которые "существенно влияют на катание на коньках".



Уточняется, что MOKSZ уведомила о своем решении Международный союз конькобежцев. В ассоциации пояснили, что отказываются от права на проведение первенства из-за отсутствия финансирования.

