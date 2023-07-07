



“Велогонка мира” пройдет в Израиле, Бахрейне и ОАЭ

Cyclingnews сообщает, что в новой высокобюджетной гонке в конце сезона победители Гранд-тура и самые известные спортсмены будут соревноваться в Израиле, Бахрейне и Объединенных Арабских Эмиратах в октябре 2024 года в так называемой “Гонке мира”, который объединяет Израиль и арабские страны для участия в крупном спортивном событии. Гонка станет грандиозным финалом сезона, а после турнира состоится торжественная церемония вручения наград UCI.



Израильский миллиардер и владелец команды Israel-Premier Tech Сильван Адамс участвует в организации “Гонки мира”, которая не имеет никакого отношения к давнему одноименному событию в Центральной Европе.



По данным Cyclingnews, “Гонка мира” может вырасти в ближайшие годы, поскольку Саудовская Аравия, планирует принять этап на своей территории, благодаря спонсорской поддержке Alula команды Jayco-AlUla. Также проект умного города Neom, финансируемый государством Саудовской Аравии, может взять на себя спонсорство соревнования.



Гонка будет посвящена Авраамовым соглашениям и улучшению отношений между Израилем и арабскими странами.