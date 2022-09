В знак уважения к королеве: АПЛ переносит матчи

Ближайшие матчи Английской Премьер-лиги (АПЛ) будут перенесены в связи с большой утратой для британского народа - смертью королевы Елизаветы II.



"В знак уважения к Ее Величеству королеве Елизавете II матчи Премьер-лиги на этих выходных будут отложены", - говорится в сообщении АПЛ.



Также будет перенесена игра, запланированная на вечер понедельника.





As a mark of respect to Her Majesty Queen Elizabeth II, this weekend’s Premier League match round will be postponed.