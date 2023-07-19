



В УЕФА определились с наказанием для "Маккаби Хайфа" после матча в Мальте

В УЕФА озвучили наказание для "Маккаби Хайфа" из-за потасовки фанатов с болельщиками мальтийского клуба "Хамрун Спартанс" во время выездного матча.



"Зеленым" придется провести два выездных матча без зрителей.



Ожидалось, что наказание будет более жестким, с учетом того, что ранее команда за подобное нарушение уже проводила матч без болельщиков и была оштрафована за агрессивное поведение ультрас.



Санкции будут применены уже в следующую среду на выездном матче против ФК "Шариф" из Молдовы.



Команду наказали за инцидент, произошедший 11 июля. Фанаты "зеленых" утверждали, что болельщики мальтийского клуба их провоцировали антисемитскими кричалками. Игру даже пришлось приостановить.