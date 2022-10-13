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В УЕФА не считают нужным исключать Беларусь из отбора на Евро-2024
13.10.2022 03:34 Алина Груднева

В УЕФА не считают нужным исключать Беларусь из отбора на Евро-2024

Президент УЕФА Александер Чеферин не видит причин для исключения Беларуси из отбора на Евро-2024 в Германии.

 
Об этом сообщает Bild.
 
"Немного популистски требовать: "Всех выгнать!" В настоящее время мы не видим причин для исключения Беларуси", – сказал Чеферин. 
 
По его словам, если что-то изменится, УЕФА обязательно отреагирует. 
 
"Политики должны уважать наши полномочия по принятию решений. Мы же не указываем политикам и правительствам, что им делать", – подчеркнул он.

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