



В УЕФА не считают нужным исключать Беларусь из отбора на Евро-2024

Президент УЕФА Александер Чеферин не видит причин для исключения Беларуси из отбора на Евро-2024 в Германии.

Об этом сообщает Bild.

"Немного популистски требовать: "Всех выгнать!" В настоящее время мы не видим причин для исключения Беларуси", – сказал Чеферин.

По его словам, если что-то изменится, УЕФА обязательно отреагирует.

"Политики должны уважать наши полномочия по принятию решений. Мы же не указываем политикам и правительствам, что им делать", – подчеркнул он.