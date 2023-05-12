



В следующем сезоне вступят в силу штрафы против насилия среди болельщиков

Министр юстиции Ярив Левин подписал положение об административных штрафах, направленных против насилия среди спортивных болельщиков. Они вступят в силу в начале предстоящего сезона, так как после подписания должно пройти 30 дней.



“С тех пор, как я вступил в должность, я поставил вопрос борьбы с насилием в спорте во главу своих приоритетов. Утверждение регламента, который борется с насилием, очень поможет в борьбе с этим бедствием”, – сказал Левин.



Среди утвержденных штрафов: за пронос на трибуны сигнальных ракет придется заплатить 3000 шекелей, пронос других опасных предметов обойдется нарушителю в 500 шекелей.



Что касается расизма, было решено не включать его в вопрос о штрафах, поскольку Министерство юстиции, Министерство спорта и Управление футбола считают его очень серьезным правонарушением, и ожидается, что полиция усилит меры в отношении этого правонарушения.