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В России пропала юная чемпионка по фигурному катанию
29.08.2023 13:31 Алина Груднева

В России пропала юная чемпионка по фигурному катанию

Во вторник, 29 августа стало известно о пропаже в Москве российской фигуристки Алины Горбачевой.

Информацию об этом российским СМИ подтвердила мать спортсменки Екатерина.

"По Алине пока никакой информации нет. Пока ищем, есть только записи с камер, как она вошла в парк и больше ничего", — рассказала женщина.

Она отметила, что с момента пропажи Алины Горбачевой прошло много времени. Это случилось после того, как она во время тренировки поссорилась с тренером. По словам источников, при 16-летней чемпионке РФ среди юниоров были документы, телефон и деньги.
 

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