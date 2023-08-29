



В России пропала юная чемпионка по фигурному катанию

Во вторник, 29 августа стало известно о пропаже в Москве российской фигуристки Алины Горбачевой.



Информацию об этом российским СМИ подтвердила мать спортсменки Екатерина.



"По Алине пока никакой информации нет. Пока ищем, есть только записи с камер, как она вошла в парк и больше ничего", — рассказала женщина.



Она отметила, что с момента пропажи Алины Горбачевой прошло много времени. Это случилось после того, как она во время тренировки поссорилась с тренером. По словам источников, при 16-летней чемпионке РФ среди юниоров были документы, телефон и деньги.

