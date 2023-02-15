



В раздевалке ПСЖ произошла потасовка со спортивным директором

В раздевалке футбольного клуба ПСЖ произошла потасовка из-за разгневанного спортивного директора Луина Кампуша.



Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на Неймара.



В частности, Кампуш ворвался в раздевалку после поражения ПСЖ в матче против Монако, который завершился со счетом 1:3, и начал высказывать игрокам, что те не были агрессивными на поле.



Такое поведение футболистам пришлось далеко не по душе, в результате чего началась словесная перепалка, переросшая в потасовку, в которой участвовали, кроме Кампуша, Неймар и Маркиньос.



"Да, это произошло. И мне очень жаль, что такие вещи попадают в прессу. Они должны оставаться там, где и произошли. Мы должны с этим разобраться сами", – сообщил Неймар незадолго до матча с Баварией в ЛЧ, который состоялся в 14 февраля, в 22:00.