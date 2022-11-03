



В ПСЖ разочарованы разгромом "Маккаби Хайфа"

В ПСЖ разочарованы разгромом "Маккаби Хайфа" в Лиге чемпионов, в результате чего "Бенфика" заняла в турнирной таблице первое место, сместив парижан на второе.

Париж победил Ювентус со счетом 2:1, но это не помогло, чтобы уберечь лидерство.

"Я поздравляю Бенфику, которая забила больше нас на выезде. Также хочу поздравить своих футболистов. Мы хорошо провели групповой этап, набрав 14 пунктов. Часто говорим, что этот турнир нелогичен. Сегодня же мы с этим столкнулись", – сказал коуч ПСЖ Кристоф Гальтье в эфире Canal+.

Килиан Мбаппе считает, что проблемы во втором месте нет.

"Во время игры мы не знали, что происходит в параллельном матче. Уже в конце нам начали говорить об этом. Но был практически конец игры. Разницы нет, мы вышли в плей-офф. Мы приехали сюда решить поставленную задачу, но победы не хватило", - отметил он.

В целом, команде подпортило настроение лидерство "Бенфики".