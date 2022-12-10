



В ПСЖ исключили возможность трансфера Роналду

Трансфер легендарного нападающего Криштиану Роналду в ПСЖ невозможен.

По данным Sky Sports, такое заявление сделал президент французского футбольного клуба Нассер Аль-Хелайфи.

"Роналду — легенда, звезда. Я восхищаюсь им и люблю его и как футболиста, и как профессионала. Он действительно потрясающий игрок. Ему сейчас 37 лет, а он по-прежнему великолепен", - отметил он.

По словам Аль-Хелайфи, звездного португальца хочет подписать каждый футбольный клуб.

"В случае с ПСЖ проблема заключается в том, что у нас очень много футболистов на его позиции. Так что, признаюсь, трансфер Роналду в ПСЖ невозможен", — отметил он.