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В ПСЖ исключили возможность трансфера Роналду
10.12.2022 02:30 Алина Груднева

В ПСЖ исключили возможность трансфера Роналду

Трансфер легендарного нападающего Криштиану Роналду в ПСЖ невозможен.

 
По данным Sky Sports, такое заявление сделал президент французского футбольного клуба Нассер Аль-Хелайфи. 
 
"Роналду — легенда, звезда. Я восхищаюсь им и люблю его и как футболиста, и как профессионала. Он действительно потрясающий игрок. Ему сейчас 37 лет, а он по-прежнему великолепен", - отметил он.
 
По словам Аль-Хелайфи, звездного португальца хочет подписать каждый футбольный клуб.
 
"В случае с ПСЖ проблема заключается в том, что у нас очень много футболистов на его позиции. Так что, признаюсь, трансфер Роналду в ПСЖ невозможен", — отметил он.

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