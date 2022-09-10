



В полиции объяснили скандальное задержание игрока "Маккаби Хайфа"

В полиции прокомментировали скандальный арест игрока "Маккаби Хайфа" Махмуда Джабера возле стадиона "Сами Офер".

Напомним, что футболист из-за травмы не вошёл в состав команды в матче против "Секция Нес Циона".

Он прибыл на стадион сегодня, чтобы посмотреть игру, но полиция надела на него наручники, поскольку у него не было парковочного талона.

Спустя несколько минут футболиста все же отпустили, выяснив, кто он такой.

"Он не предъявил билет и отказался представиться", - сказали в полиции.

Уточняется, что Джабер препятствовал движению транспорта.