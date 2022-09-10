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В полиции объяснили скандальное задержание игрока "Маккаби Хайфа"
10.09.2022 19:25 Алина Груднева

В полиции объяснили скандальное задержание игрока "Маккаби Хайфа"

В полиции прокомментировали скандальный арест игрока "Маккаби Хайфа" Махмуда Джабера возле стадиона "Сами Офер".

 
Напомним, что футболист из-за травмы не вошёл в состав команды в матче против "Секция Нес Циона".
 
Он прибыл на стадион сегодня, чтобы посмотреть игру, но полиция надела на него наручники, поскольку у него не было парковочного талона.
 
Спустя несколько минут футболиста все же отпустили, выяснив, кто он такой.
 
"Он не предъявил билет и отказался представиться", - сказали в полиции.
 
Уточняется, что Джабер препятствовал движению транспорта.

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