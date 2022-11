В Париже представили официальный талисман Олимпийских игр 2024

В Париже представили официальные талисманы Олимпийских и Паралимпийских игр, которые пройдут в 2024 году.



Талисманом будущих спортивных состязаний стал фригийский колпак - головной убор, который носили древние фригийцы. Этот колпак послужил образцом для шапочки якобинцев во время Великой французской революции и является символом свободы.



Новый талисман так и назвали - "Фриг".



Талисманы "обуты" в кроссовки, а у паралимпийского "Фрига" вместо одной ноги протез для бега.





