



В Нидерландах арестованы более 150 футбольных фанатов за антисемитские лозунги

В субботу полиция Нидерландов арестовала более 150 футбольных болельщиков после того, как они скандировали антисемитские лозунги по пути на матч в Амстердаме.



Инцидент произошел на станции метро недалеко от столичного стадиона "Йохан Кройфф Арена", домашнего стадиона амстердамского "Аякса", около 19:30 по местному времени, говорится в заявлении полиции.



"Сегодня вечером полиция арестовала 154 футбольных болельщика за то, что они распевали антисемитские песни в метро", — сообщили в полиции.



"Болельщиков несколько раз просили прекратить петь", прежде чем были приняты меры, добавили они. Офицеры арестовали их по обвинению в публичном оскорблении.



Полиция не идентифицировала клуб болельщиков, но "Аякс", который в настоящее время занимает третье место в турнирной таблице Эредивизи после "Фейеноорда" и ПСВ, встречался с "АЗ Алкмар", занимающим четвертое место.



Местная новостная служба AT5 сообщила, что арестованные были сторонниками AZ.



Матч закончился вничью 0:0.



Противники "Аякса" часто называют клуб "евреями", и это связано с большим еврейским населением Амстердама до того, как они были депортированы в нацистские лагеря смерти во время Второй мировой войны.



Но термин "евреи" часто превращался оппонентами в термин антисемитских оскорблений.,,,,,,



Голландские футбольные власти в прошлом месяце пообещали пресечь растущие случаи плохого поведения и хулиганства со стороны болельщиков после того, как один из игроков "Аякса" был ранен в голову зажигалкой, брошенной болельщиком "Фейеноорда".





