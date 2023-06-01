



В Лиге Европы 2023 определились финалисты

В Лиге Европы определились два финалиста. За главный трофей между собой сыграют испанская “Севилья” и итальянская “Рома”.



В полуфинале Лиги Европы сыграли между собой испанская “Севилья” и итальянский “Ювентус”, а также немецкий “Байер” против итальянской “Ромы”. К слову, все эти команды в свое время играли в финале Кубка УЕФА/Лиги Европы. И только “Рома” этот турнир не выигрывала.



В первом матче между “Ювентусом” и “Севильей” была зафиксирована ничья. Итальянский клуб тогда спасся от поражения на седьмой добавленной минуте до основного времени. А уже в Испании “Ювентус” первым открыл счет во встрече. Но на этот раз испанцам удалось его сравнить. Следовательно, по сумме двух матчей была ничья, и командам пришлось играть овертайм. И там уже Ламела принес победу хозяевам и выход в финал.



Для “Севильи” это седьмой выход в финал турнира. Все шесть прошлых раз закончилась для команды получением трофея. Дважды это было, когда он назывался Кубок УЕФА – в 2006 и 2007 году. После этого “Севилья” трижды подряд выигрывала Лигу Европы – в 2014, 2015 и 2016 годах. В последний раз “Севилья2 побеждала в этом турнире в 2020 году.



“Рома” же в домашнем матче минимально победила "Байер". Этого итальянскому клубу оказалось вполне достаточно. “Рома” вышла в финал Лиги Европы, и впервые в истории может выиграть этот трофей. В прошлом сезоне клуб стал победителем Лиги конференций.



Финал Лиги Европы состоится 31 мая 2023 в венгерском Будапеште на "Пушкаш арене". Победитель этого матча также сыграет в матче за Суперкубок УЕФА. А также получит прямую путевку в групповой этап Лиги Европы (если не получил этого из-за внутреннего чемпионата).