



В Кирьят-Шмона отказали клубу "Бней-Сахнин" в аренде стадиона

Мэр Кирьят-Шмона Авихай Штерн отклонил просьбу футбольной команды из арабского города Сахнин об аренде стадиона для проведения матча.



Он объяснил свое решение столкновениями между полицией и жителями Сахнин, произошедшими прошлой ночью.



"Те, кто призывает бомбить Кирьят-Шмона, не достойны быть у нас. Невозможно стоять в стороне, когда есть те, кто призывает причинить вред жителям Кирьят-Шмона или гражданам Израиля", - сказал он.



Футбольный клуб "Бней Сахнин" нуждается в стадионе для следующего матча после того, как команда была оштрафована за то, что ее болельщики зажигали фейерверки и бросали предметы на поле во время игры против "Бейтар Иерусалим" в прошлом месяце.



Президента клуба Мухамеда Абу Йунеса крайне возмутила позиция Штерна, поскольку, по его словам, футболисты не должны нести ответственность за вчерашние беспорядки, поскольку не имеют к ним отношения.



"Это расизм. Какое это имеет отношение к футбольному матчу? На этой неделе мы играли против них, и игра прошла в хорошем настроении. Откуда взялось это утверждение", - спросил он, имея в виду слова Штерна про призывы "бомбить Кирьят-Шмона".

